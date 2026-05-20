Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта после информации об отравлении россиян

Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после появления сообщений о массовом отравлении россиян на отдыхе. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о сообщениях в СМИ о случаях отравления россиян в отеле Xanadu Makadi Bay. Ведомство призвало Министерство здравоохранения Египта предоставить официальные сведения о результатах расследования данного инцидента.
Кроме того, специалисты в материале рекомендовали туристам соблюдать гигиенические меры: пить кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки, фрукты и овощи. Также стоит избегать контактов с людьми, у которых проявляются признаки инфекции.
В то же время генеральное консульство России в Хургаде сообщило, что не получало информации о случаях отравления граждан РФ в египетском отеле.
— Нет, к нам никаких обращений в этой связи пока не поступало, — подчеркнули дипломаты в комментарии ТАСС.
Об отравлениях стало известно вечером того же дня. Telegram-канал Shot написал, что в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте произошло массовое отравление. Среди пострадавших, по информации канала, есть и россияне.