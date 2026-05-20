В воронежском сквере Платонова высадили дерево цветущей луизеании

Экзотическое для Воронежа дерево — цветущую луизеанию — высадили в сквере Платонова в Воронеже. Это трёхлопастный миндаль, который весной буквально утопает в розовых махровых цветках, полностью покрывающих ветви. По внешнему виду цветение практически не отличить от знаменитой сакуры Канзан, а по своей пышности луизеания даже превосходит японскую родственницу.