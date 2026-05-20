Священник и автор песен Ваенги внезапно умер в аэропорту Белграда

Иеромонах Роман, в миру Александр Матюшин-Правдин, родился 16 ноября 1954 года. С юности писал стихи, учился на филфаке Калмыцкого университета, но от выпускных экзаменов отказался. В 1980 году поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, позже принял постриг в Псково-Печерской обители. С 1994 года жил и служил в скиту Ветрово Псковской епархии.