Священник и автор песен Ваенги внезапно умер в аэропорту Белграда

Иеромонах Роман, поэт и автор духовных песнопений, скончался в аэропорту столицы Сербии Белграда. Ему был 71 год. Об этом сообщил священник-блогер Альвиан Тхелидзе.
«Отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В аэропорту Белграда. Летел в Россию умирать. Главный поэт моей жизни. В моей голове сотни его песен и стихов. Царствие Небесное праведнику», — написал Тхелидзе.
Иеромонах Роман, в миру Александр Матюшин-Правдин, родился 16 ноября 1954 года. С юности писал стихи, учился на филфаке Калмыцкого университета, но от выпускных экзаменов отказался. В 1980 году поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, позже принял постриг в Псково-Печерской обители. С 1994 года жил и служил в скиту Ветрово Псковской епархии.
Книги его стихов «Русский куколь» и «Внимая Божьему веленью» издавались по благословению патриарха Алексия II. В 2012 году поэт получил премию Александра Невского «За вклад в русскую поэзию», а в 2015-м — медаль Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».
Песни иеромонаха Романа исполняли Елена Ваенга, Жанна Бичевская, Олег Погудин, Николай Гнатюк. Сергей Безруков получал от него личное разрешение на использование текстов.