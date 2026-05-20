В городе Саки в Крыму открыли бювет

Бювет — специальное сооружение над скважиной минерального источника — открыли после благоустройства по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в Курортном парке города Саки, сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. В 2026 году в регионе отмечают 100-летие Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции — предприятия по добыче и сохранению знаменитой сакской лечебной грязи.
Рядом с бюветом «Минеральная вода Крымская», который благоустроили во время благоустройства территории Курортного парка, разместили информационный стенд. Благодаря ему жители и гости города могут подробнее узнать о том, что минеральную воду обнаружили на Сакском курорте в 50-е годы XX века. Слабощелочная вода, которая похожа по составу на «Ессентуки-4», добывается на глубине 1 тыс. метров.
Вместе с открытием бювета прошли и другие торжественные мероприятия в честь юбилея предприятия. Например, архивный отдел администрации города подготовил фотовыставку «Хранители Сакского озера». На снимках, датированных концом 1920-х — началом 1930-х годов, изображены первые сотрудники Сакской научно-наблюдательной станции, ученые, туристы. На фотографиях также можно увидеть пункты грязедобычи разных лет, бассейны Сакского грязевого озера.
Кроме того, в Музее краеведения и истории грязелечения и на самой станции провели бесплатные экскурсии для всех желающих. На набережной озера высадили 100 роз и сосен, а на территории станции открыли памятный знак.
