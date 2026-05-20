В городе Саки в Крыму открыли бювет

Рядом с бюветом «Минеральная вода Крымская», который благоустроили во время благоустройства территории Курортного парка, разместили информационный стенд. Благодаря ему жители и гости города могут подробнее узнать о том, что минеральную воду обнаружили на Сакском курорте в 50-е годы XX века. Слабощелочная вода, которая похожа по составу на «Ессентуки-4», добывается на глубине 1 тыс. метров.