Может получить «пальмовую ветвь» в Каннах: что известно о фильме Звягинцева «Минотавр»

19 мая в рамках 79-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма «Минотавр», снятого российским режиссером Андреем Звягинцевым. Это его первый фильм за последние девять лет. Что известно о картине и как на нее отреагировали в Каннах — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Сюжет фильма разворачивается в вымышленном российском городе Красноборске и повествует о Глебе — влиятельном бизнесмене, возглавляющем крупную транспортную компанию. Внешне его жизнь выглядит безупречно: роскошный особняк, супруга Галина, сын-подросток, однако за этим кажущимся благополучием таятся душевная опустошенность и усталость. Глеб сталкивается с семейным кризисом после измены жены. Эти проблемы усугубляются нестабильностью на работе, вызванной отъездом части сотрудников за границу. По словам Звягинцева, основная часть сюжета разворачивается в сентябре 2022 года — в период, когда в России была объявлена частичная мобилизация.
Пытаясь сохранить контроль хотя бы над собственной жизнью, Глеб постепенно превращается из внешне рационального и сдержанного человека в патологического одержимого. Его ревность, боязнь унижения и стремление удержать власть над окружающими начинают подчинять себе все происходящее.
В ролях:
Дмитрий Мазуров — Глеб Александрович, главный герой;Ирис Лебедева — Галина, жена Глеба;Юрий Завальнюк;Варвара Шмыкова;Анатолий Белый*;Юрис Жагарс;Владимир Фридман;Анастасия Мищенко.
Съемочная команда:
Режиссер — Андрей Звягинцев;Авторы сценария — Андрей Звягинцев и Семен Ляшенко;Оператор-постановщик — Михаил Кричман;Художник — Айварс Дамбис;Продюсеры: Шарль Жилибер, Натанаэль Кармиц, Марко Перего и другие.
Как отреагировали на фильм в Каннах.
По сообщениям СМИ, премьера фильма в Каннах завершилась 10-минутными овациями, которые были одними из наиболее продолжительных за все дни фестиваля. Мировая премьера в зале «Люмьер» собрала аншлаг, а зрители встретили картину с восторгом и назвали ее великой работой.
— У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметало как осколки по всему миру, но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, Германии и Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке, — сказал Звягинцев после премьеры.
«Минотавр» — это первый фильм режиссера за девять лет. Картину называют одним из главных претендентов на призы кинофестиваля, включая «Золотую пальмовую ветвь». Согласно данным кинокритика Нила Янга, анализирующего букмекерские прогнозы, на 19 мая шансы «Минотавра» получить «Золотую пальмовую ветвь» оценивались как пять к одному. Более высокие котировки — только у драмы румынского режиссера Кристиана Мунджиу под названием «Фьорд».
Киноблогер Алекс Биллингтон заявил, что легко может представить, как председатель жюри Пак Чхан-ук поддержит «Минотавра», ведь картина «нагнетает настоящую тьму». Блогер допустил, что фильм российского режиссера вполне может стать победителем.
Vanity Fair пишут о том, что нынешний год вполне может стать годом Звягинцева. По данным рейтинга Screen International, «Минотавр» находится среди лидеров конкурса. При этом часть обозревателей считает, что фильм может оказаться «слишком холодным» и тяжелым для главного приза, но при этом не настолько масштабным, каким был «Левиафан», выпущенный режиссером в 2014 году.
Что пишут критики.
Почти все критики и авторитетные издания сошлись во мнении, что «Минотавр» — один из самых тяжелых фильмов режиссера по атмосфере. Критик IndieWire Дэвид Эрлих охарактеризовал ленту как «монументальную и сокрушительную». А Питер Брэдшоу в своей рецензии для The Guardian описал «Минотавра» как нуаровую историю о неверности и мести, которая обретает дополнительные смысловые оттенки на фоне циничного мира и интриг.
Гай Лодж из Variety отметил, что Звягинцев вновь явил публике кинематограф высочайшего уровня, и добавил, что фильм «пышет яростью, отчаянием, гибкими метафорами и чернейшим висельническим юмором».
The Hollywood Reporter обратил внимание на то, как режиссер «препарирует» моральное разложение человека с присущей ему тоской, которая от ощущения бессилия постепенно перерастает в непоколебимую уверенность, что все станет еще хуже.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.