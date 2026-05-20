Выставка "Вера Мухина. Навстречу ветру" открылась в Историческом музее

ГИМ совместно с «РОСИЗО» представили глубокую выставку, посвященную Вере Мухиной. Широкой публике здесь раскрывают скульптора с неожиданной стороны, с самых разных граней не только ее творчества, но и личности, прежде всего. Какая она? Принципиальная, добрая, в чем-то строгая и во многом чувственная.
Эскизы для театра, которые так никогда и не были воплощены, портреты «героев ее времени», легендарная работа «Рабочий и колхозница», потрясающий «Ветер», лиричный Чайковский и многие другие работы Мастера — в нашем фоторепортаже.