Стало известно, в чем США обвиняют Рауля Кастро

Стало известно, какие обвинения выдвинули Соединенные Штаты Америки против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Как сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ, в деле политика значатся два эпизода об уничтожение воздушных судов и участие в заговоре с целью убийства граждан США.
Вероятно, речь идет о событиях 1996 года. Тогда истребители Кубы под командованием Кастро ликвидировали два самолета американской правозащитной организации «Братья во имя спасения». Все произошло в нейтральных водах. Жертвами крушения стали четыре человека.