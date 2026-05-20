Первые партии льна и гороха отправили поездом из Татарстана в Китай

Контейнерные поезда, груженые 1,6 тыс. т льна и гороха, отбыли с контейнерного терминала «Один пояс и один путь». Составы проследуют до станции Тяньцзинь транзитом через Казахстан. До этого продукцию экспортировали только морским путем через Новороссийский и другие южные порты. Переход на железнодорожные перевозки позволит снизить логистические издержки на 10%. Кроме того, сократятся и сроки доставки.