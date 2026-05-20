Первые партии льна и гороха отправили поездом из Татарстана в Китай

Управляющая компания «Август-Агро» отправила первые партии льна и гороха по железной дороге из Татарстана в Китай, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Подобные поставки укрепят партнерские отношения между странами, что соответствует главным целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Контейнерные поезда, груженые 1,6 тыс. т льна и гороха, отбыли с контейнерного терминала «Один пояс и один путь». Составы проследуют до станции Тяньцзинь транзитом через Казахстан. До этого продукцию экспортировали только морским путем через Новороссийский и другие южные порты. Переход на железнодорожные перевозки позволит снизить логистические издержки на 10%. Кроме того, сократятся и сроки доставки.
Экспортируемый лен и горох были выращены агрофирмами «Август-Агро» в Муслюмовском и Лениногорском районах Татарстана. Подготовку продукции к экспорту и оперативную загрузку контейнеров обеспечили предприятия холдинга.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.