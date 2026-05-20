Ясность ума можно прокачать: названы эффективные упражнения

Мозг устаёт от однообразия. Об этом рассказала специалист по тренировкам мозга Алёна Сорокина. Чтобы оставаться в тонусе, ему необходим «шведский стол» из разнообразных заданий на внимание, память и логику. Подробностями делится aif.ru.
По словам эксперта, регулярная смена активностей не позволяет мозгу «заскучать» и впасть в спячку. Благодаря этому человек сохраняет собранность и ясно мыслит в любой жизненной ситуации.
Сорокина указала, что простые упражнения — продолжение последовательностей, поиск выхода из лабиринта, поиск букв — помогают поддерживать остроту ума ежедневно.
«Царьград» пишет, что учёные выяснили причину ухудшения работы мозга. Специалисты рассказали, что стареющие иммунные клетки могут ухудшать работу мозга и память. Для этого им даже не нужно проникновение в серое вещество. Открытие может позволить ученым найти способы борьбы с деменцией и Альцгеймером.