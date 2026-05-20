Трижды спасшийся от казни мужчина вышел на свободу спустя 29 лет тюрьмы в США

В Соединенных Штатах спустя 29 лет тюрьмы на свободу вышел житель штата Оклахома. Причем в ходе заключения его трижды спасли от казни в последний момент. О необычной истории пишет Daily Star.
Речь идет об американце по имени Ричард Глоссип. Он вышел из тюрьмы 14 мая. За решеткой он сидел с 1997 года. Тогда его арестовали по обвинению в организации расправы над отельером Барри Ван Тризом.
Предпринимателя до смерти забил его же сотрудник по имени Джастин Снид. Мужчина признался в убийстве, но заявил, что был всего лишь исполнителем, а саму расправу организовал Глоссип, который до этого также работал на Ван Триза и пытался скрыть крупную кражу. По словам Снида, его бывший коллега пообещал ему 12 тысяч долларов за убийство отельера.
Глоссипа приговорили к казни в 1998 году. Однако в 2001 году приговор отменили. Новый процесс начался в 2004 году — американца вновь признали виновным и восстановили приговор. Дальнейшие разбирательства затянулись, но в 2015 году Глоссипа уже привезли в специальную камеру, чтобы сделать смертельную инъекцию. Однако внезапно оказалось, что в тюрьме не было препаратов, которые разрешал закон, поэтому казнь отложили.
В последствии Глоссип еще дважды избежал казни, успев съесть последний обед. В общей сложности дату казни ему меняли девять раз.
На протяжении всех этих лет адвокаты добивались освобождения мужчины. По версии юристов, Синд убил Ван Триза во время собственной попытки ограбления, а не по указке Глоссипа. В последствии власти признали, что прокуратура при расследовании допустила грубые нарушения. Например, обвинители скрыли от суда, что у Снида.
Все это время защита американца добивалась его освобождения, настаивая, что Снид расправился с Ван Тризом во время неудачной попытки ограбления. Теперь власти признали, что во время предыдущих процессов прокуратура допустила грубые нарушения. В частности, обвинители скрыли от суда, что у Снида были проблемы с психикой, и он сам сомневался в своих первоначальных показаниях. Также прокуроры уничтожили некоторые улики и скрыли свидетельские показания в пользу Глоссипа.
В итоге приговор отменили, а Глоссипа отпустили под залог в 500 тысяч долларов (35,6 миллиона рублей). Дата начала следующего процесса пока неизвестна. Прокурор Оклахомы заявил, что будет добиваться обвинительного приговора для Глоссипа, но не станет настаивать на казни, говорится в материале.
В апреле Министерство юстиции США объявило о возобновлении федеральных смертных казней и об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением таких приговоров, а также внесло расстрел в список способов казни.