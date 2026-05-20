«Знаете, у России 48, а у нас один»: Трамп назвал нелепой ситуацию с ледокольным флотом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России несколько десятков ледоколов, в то время как у США только один, и он старый. Лидер Белого дома считает такую ситуацию нелепой, об этом он рассказал, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США.
«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — резюмировал Трамп в своей речи.
Трамп неоднократно заявлял, что США отстают от России в ледокольном флоте. У США два ледокола: Polar Star и Healy, тогда как Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, из них восемь атомных и 34 дизель-электрических.
Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина. Тот анонсировал скорый спуск на воду новейшего ледокола «Лидер». Он будет готов к работе к 2030 году.