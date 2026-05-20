Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Знаете, у России 48, а у нас один»: Трамп назвал нелепой ситуацию с ледокольным флотом США

Трамп пожаловался, что у России 48 ледоколов, а у США только один.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России несколько десятков ледоколов, в то время как у США только один, и он старый. Лидер Белого дома считает такую ситуацию нелепой, об этом он рассказал, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — резюмировал Трамп в своей речи.

Трамп неоднократно заявлял, что США отстают от России в ледокольном флоте. У США два ледокола: Polar Star и Healy, тогда как Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, из них восемь атомных и 34 дизель-электрических.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина. Тот анонсировал скорый спуск на воду новейшего ледокола «Лидер». Он будет готов к работе к 2030 году.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше