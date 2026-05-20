С вечера 21 мая 2026 года иудеи будут отмечать Шавуот, день дарования Торы

Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот является, в том числе, праздником наступления нового сезона. Он отмечается в начале сезона жатвы пшеницы. Наряду с Песахом и Суккотом, Шавуот является паломническим праздником. До разрушения Второго Храма традиции иудаизма предписывали совершать паломничество в Иерусалим. В настоящее время фактические паломничества больше не являются обязательными для евреев, пока не будет построен Третий Храм — иудеи верят, что он будет воздвигнут на Храмовой горе в Иерусалиме и станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества.