С вечера 21 мая 2026 года иудеи будут отмечать Шавуот, день дарования Торы

Последователи иудаизма с вечера 21 мая 2026 года будут отмечать Шавуот — праздник дарования Торы евреям на горе Синай после исхода из Египта.
Шавуот отмечают через семь недель после Песаха. Название праздника дословно переводится как «недели». Его также называют «Праздник седмиц» и «День первых плодов». Как праздник дарования Торы Шавуот стал отмечаться в талмудическую эпоху, то есть после 70 года н. э.
Евреи отмечают Шавуот 6 числа месяца сивана. Ежегодный календарь евреев является лунно-солнечным, благодаря чему каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. По григорианскому календарю праздники приходятся на разные даты в зависимости от года. Новый день по еврейскому календарю начинается с захода солнца.
Шавуот отмечают один день в Израиле и два дня за его пределами. Три дня перед праздником являются полупраздничными, их называют «три дня ограждения».
Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот является, в том числе, праздником наступления нового сезона. Он отмечается в начале сезона жатвы пшеницы. Наряду с Песахом и Суккотом, Шавуот является паломническим праздником. До разрушения Второго Храма традиции иудаизма предписывали совершать паломничество в Иерусалим. В настоящее время фактические паломничества больше не являются обязательными для евреев, пока не будет построен Третий Храм — иудеи верят, что он будет воздвигнут на Храмовой горе в Иерусалиме и станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества.
Еврейская традиция предусматривает отказ от работы в Шавуот. В Израиле евреи на Шавуот часто отдыхают у воды. Синагоги на праздник принято украшать зеленью, а праздничная трапеза обязательно включает молочную и мучную пищу. Вечером перед заходом солнца иудеи зажигают свечи. Принято надевать самую нарядную одежду.
