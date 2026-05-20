«Вечные пробки и отсутствие тротуаров»: как выглядит перед реконструкцией Советский проспект в Калининграде

В 2026 году власти планируют начать долгожданную реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. Работы затронут участок от улицы Борзова до Габайдулина. Выезд из города планируют расширить, там появятся полноценные тротуары и велосипедные дорожки. Как выглядит этот участок Советского проспекта сегодня — в материале Калининград.Ru.
При въезде и выезде из города по Советскому проспекту любой водитель обычно попадает в пробку, причём такая ситуация происходит регулярно. Затор в зависимости от времени суток может растягиваться на три километра. Чаще всего водители стоят от улицы Габайдулина и до Северного обхода. Проехать без препятствий можно только ранним утром или поздним вечером. Вместе с тем дорожное покрытие при въезде на Советский проспект и до улицы Красной уже износилось: появились ямки и трещины, местами асфальт стал волнистым.
С трудностями сталкиваются и пешеходы: на Советском проспекте от улицы Красной и до выезда из города с обеих сторон практически нет тротуаров. Вместо них — аллеи из протоптанных дорожек, на которых в дождливую погоду образуется грязь. Заасфальтированы только небольшие территории и площадки на остановках общественного транспорта. На некоторых участках улицы пешеходам приходится идти либо по очень узким и неровным поверхностям — почти на обочине, либо через огороженный двор дома.
Видела новость о словах нашего губернатора. Хочется надеяться, что действительно может не очень скоро, но у нас будет и тротуар, и не будет таких пробок. Я каждое утро гуляю с коляской и собакой и, конечно, в любое время дня пробка в районе Окружной. Да и ходить по грязи не очень приятно. Сейчас хотя бы сухо и поверхность твёрдая, а ранней весной вот было тяжело с коляской, — делится эмоциями жительница одного из домов около Советского проспекта.
Реконструкцию магистрали планируют уже больше десяти лет. Проект расширения участка от Борзова до выезда из города представили в 2022 году. Документацию подготовило ООО «Проинжиниринг». В 2023 году госэкспертиза выдала положительное заключение.
По проекту протяжённость рекоструируемого участка составит 2,8 километра от улицы Борзова до Габайдулина. От Красной до выезда из города Советский проспект расширят до четырёх полос — по две в каждую сторону. На середине дороги появится разделитель с газоном. Участок от Борзова до Красной останется двухполосным. Проектировщики рассматривали вариант расширения проезжей части, но в итоге решили отказаться от этой идеи.
Кроме того, власти намерены сделать перекрёстки со светофорами, тротуары и велосипедные дорожки. Стоимость работ в 2025 году оценивалась в 2,8 миллиарда рублей.
