В Смоленской области идёт активное развитие массового и профессионального спорта

«Сегодня более 60% смолян регулярно занимаются спортом. По итогам 2025 года Смоленская область вошла в ТОП-20 лучших спортивных субъектов России по данным рейтинга Министерства спорта России. Важнейшим направлением нашей работы является вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом. В 2025 году 17 тысяч юных смолян тренировались в 44 спортивных организациях области», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Смоленские спортсмены показывают достойные результаты на соревнованиях разного уровня. В 2025 году представители региона завоевали 18 медалей на чемпионатах и первенствах мира, 98 наград на всероссийских соревнованиях и 25 медалей на Кубках России. В Смоленской области состоялось 78 всероссийских соревнований.
Среди жителей растёт популярность комплекса ГТО. В 2025 году к выполнению нормативов присоединились свыше 8,3 тысячи человек.
Отдельное внимание уделяется развитию адаптивного спорта и спортивных возможностей для участников СВО. В сентябре 2025 года прошёл первый региональный «Кубок защитников Отечества», объединивший более 100 участников СВО. На Специальной олимпиаде России по адаптивным видам спорта смоленские спортсмены завоевали 10 медалей.
В регионе модернизируется инфраструктура, ремонтируются и строятся спортивные объекты, идёт подготовка кадров. В 2025 году заключено 44 целевых договора на подготовку тренеров-преподавателей. По программе «Земский тренер» осуществляются единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей для переехавших в малые населённые пункты специалистов.