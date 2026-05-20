В Смоленской области идёт активное развитие массового и профессионального спорта

«Сегодня более 60% смолян регулярно занимаются спортом. По итогам 2025 года Смоленская область вошла в ТОП-20 лучших спортивных субъектов России по данным рейтинга Министерства спорта России. Важнейшим направлением нашей работы является вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом. В 2025 году 17 тысяч юных смолян тренировались в 44 спортивных организациях области», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.