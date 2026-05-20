Предприятие в Лысьве увеличило производственные мощности

С 2024 года «УралИмпорт» уделяет особое внимание производству импортозамещающих изделий. Для этого за последние 2 года предприятие закупило свыше 20 единиц оборудования для обновления цехов. Помимо этого, в компании увеличили производственные площади более чем в 2,5 раза, создали еще 45 рабочих мест. А недавно для предприятия закупили промышленных роботов. Это стало возможным благодаря займу «Инвестиционный». Меру поддержки предоставила «Микрофинансовая компания Пермского края».