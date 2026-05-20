Предприятие в Лысьве увеличило производственные мощности

Компания «УралИмпорт», выпускающая в Лысьве продукцию для прокладки электропроводки, закупила новое оборудование за счет льготного займа. Подобная мера поддержки доступна для предпринимателей по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.
С 2024 года «УралИмпорт» уделяет особое внимание производству импортозамещающих изделий. Для этого за последние 2 года предприятие закупило свыше 20 единиц оборудования для обновления цехов. Помимо этого, в компании увеличили производственные площади более чем в 2,5 раза, создали еще 45 рабочих мест. А недавно для предприятия закупили промышленных роботов. Это стало возможным благодаря займу «Инвестиционный». Меру поддержки предоставила «Микрофинансовая компания Пермского края».
Новые промышленные роботы помогут автоматизировать сборку электроустановочных коробок. Кроме того, на средства займа приобрели термопластавтомат для выпуска кабельных стяжек и мощный охладитель для ускорения процесса литья пластика и расширения производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.