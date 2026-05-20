Боль в животе после еды может быть тревожным сигналом: что говорят специалисты

Дискомфорт в животе после приёма пищи может говорить как о простом переедании, так и о серьёзных нарушениях в работе организма. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
Специалист объяснил, что для точного понимания причин боли врачи делят их по трём критериям: время возникновения, характер ощущений и место локализации. Например, боль в верхней части желудка сразу после еды часто указывает на гастрит или язву, когда кислота раздражает слизистую.
Если неприятные ощущения появляются в правом боку через пару часов после жирного обеда, профессор советует проверить желчный пузырь — возможно, там есть камни. Когда боль носит опоясывающий характер и отдаёт в спину через полчаса после трапезы, это типичный признак проблем с поджелудочной железой.
