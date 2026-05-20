Генконсульство РФ: Данных об отравлении россиян в отеле в Египте не поступало

Российское генконсульство в Хургаде заявило, что не получало данных об отравлении россиян в одном из отелей Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ.
«К нам никаких обращений в этой связи пока не поступало», — заявили представители генконсульства.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Минздрав Египта был направлен запрос о предоставлении официальной информации по результатам расследования инцидента с массовым отравлением российских туристов в городе Сафага на Красном море.
Ранее KP.RU сообщал, что Роспотребнадзор запросил официальные данные от властей Египта после смерти россиянки после ужина в отеле в Шарм-эш-Шейхе. Женщина была экстренно госпитализирована из-за появления симптомов. Анализы показали у нее тяжелую бактериальную инфекцию.