Генконсульство РФ: Данных об отравлении россиян в отеле в Египте не поступало

Роспотребнадзор направил в Минздрав Египта запрос о предоставлении данных про массовое отравление российских туристов в Египте.

Источник: Комсомольская правда

Российское генконсульство в Хургаде заявило, что не получало данных об отравлении россиян в одном из отелей Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ.

«К нам никаких обращений в этой связи пока не поступало», — заявили представители генконсульства.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Минздрав Египта был направлен запрос о предоставлении официальной информации по результатам расследования инцидента с массовым отравлением российских туристов в городе Сафага на Красном море.

Ранее KP.RU сообщал, что Роспотребнадзор запросил официальные данные от властей Египта после смерти россиянки после ужина в отеле в Шарм-эш-Шейхе. Женщина была экстренно госпитализирована из-за появления симптомов. Анализы показали у нее тяжелую бактериальную инфекцию.