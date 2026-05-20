Жителям Калининграда стали отказывать в ипотеке из-за покупок на маркетплейсах

— У нас до 90−95% квартир продаются в ипотеку, — рассказал Верхолаз на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота». — По моей информации, сейчас из 14 человек только один получает одобрение займа. Отказывают по одной причине — у всех уже есть другие кредиты. Например, на маркетплейсах сейчас можно купить что-то и оплатить в течение трех месяцев, но это тоже считается кредитом. Многие не знают об этом, набирают покупки, потом приходят за ипотекой — и получают отказ.