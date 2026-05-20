В Нижнем Тагиле для защиты леса модернизировали минерализованные полосы

Специалисты службы экологической безопасности в Нижнем Тагиле Свердловской области обновили минерализованные полосы вдоль границы местного лесничества и урочища «Нива», сообщили в администрации города. Опашку провели в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие».
Протяженность обновленных противопожарных барьеров превысила 46 км. По словам директора службы экологической безопасности Ларисы Носовской, подобные мероприятия по предупреждению природных возгораний особенно тщательно проводят на территории объектов социальной инфраструктуры, которые граничат с лесными массивами. Так, к началу пожароопасного сезона преграды, сдерживающие распространение огня по земле, восстановили вокруг всех муниципальных загородных детских лагерей.
«Надеюсь, что проведенный муниципалитетом комплекс противопожарных мероприятий и ответственное отношение тагильчан к вынужденным ограничениям убережет город от разрушающего действия пожаров», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, что на территории города с 1 мая действует особый противопожарный режим. Гостям и жителям Нижнего Тагила запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор и разводить костры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.