Два пляжа в Курортном районе благоустроят в 2026 году. Глава администрации Курортного района Александр Забайкин представил планы по благоустройству мест отдыха в программе «Петербург — город решений». По его словам, в этом году будут обновлены два пляжа — «Чудный» на Финском заливе и «Новый» на побережье Сестрорецкого озера.
— На пляже «Чудный» появятся скамейки, урны, детская площадка. Также планируется строительство административно-бытового комплекса, который будет включать туалет, душ и велопарковку. Это сделает пляж более комфортным и удобным для посетителей, — рассказал Забайкин в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».
На пляже «Новый» также будет сооружен деревянный настил. Как отметил Забайкин, это решение сделает пляж более доступным для прогулок с колясками и для маломобильных групп населения.