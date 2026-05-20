В Калининграде компанию оштрафовали за зарастающие участки

Калининградскую компанию оштрафовали за неисполнение предписания Роспотребнадзора.
Как сообщает пресс-служба ведомства, собственник шести участков общей площадью 43 гектаров вблизи поселка Куйбышевское Гвардейского района допустил их зарастание.
Россельхознадзор потребовал привести участки в порядок, однако владелец скосил траву только на 21 гектаре.
В результате компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше