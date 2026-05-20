Взятки в деле Тимура Иванова маскировались под гражданско-правовые сделки

Большая часть денег была перечислена на счета фирм.

Источник: Комсомольская правда

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов и другие фигуранты уголовного дела о взяточничестве маскировали коррупционные преступления под гражданско-правовые сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следственные документы по делу.

В марте 2025 года Сергей Бородин по досудебному соглашению сообщил о соучастии Иванова в преступлении. Это привело к возбуждению дела о взятке в 152 млн рублей экс-замминистру от Фомина в 2022 году за покровительство.

112 млн рублей были переведены со счета компании «Проопт» на счета фирмы «Агрокомплекс русское село». Перевод осуществлен после заключения договора займа в ПАО «Банк ПСБ» (ранее ПАО «Промсвязьбанк») и ПАО «Сбербанк».

Ранее KP.RU сообщил, что была подсчитана примерная сумма взяток. Отмечается, что Иванов обвиняется в получении взяток более чем на 1 млрд рублей. Большинство взяток он получил в обмен на государственные контракты.

Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше