Жителя Балахны отправили на лечение за убийство жены и 1,5‑годовалого ребенка

По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что он болен серьезным психическим расстройством.

В Балахне местного жителя признали невменяемым и отправили на принудительное лечение за убийство жены и маленькой дочери. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в январе прошлого года между мужчиной и его женой в квартире дома на улице Бумажников произошла серьезная ссора. В порыве ярости супруг много раз ударил женщину ножом. Затем он нанес удары тупым предметом по голове 1,5-годовалой дочери.

От полученных травм ребенок скончался на месте. Мать девочки с ранами доставили в больницу, где в последующем она тоже скончалась.

По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в ходе расследования, установлено, что преступник страдает психическим расстройством. Заболевание лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Суд принял решение отправить виновного на принудительное лечение в учреждение специализированного типа.

