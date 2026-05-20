Жителя Балахны отправили на лечение за убийство жены и 1,5‑годовалого ребенка

В Балахне местного жителя признали невменяемым и отправили на принудительное лечение за убийство жены и маленькой дочери. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, в январе прошлого года между мужчиной и его женой в квартире дома на улице Бумажников произошла серьезная ссора. В порыве ярости супруг много раз ударил женщину ножом. Затем он нанес удары тупым предметом по голове 1,5-годовалой дочери.
От полученных травм ребенок скончался на месте. Мать девочки с ранами доставили в больницу, где в последующем она тоже скончалась.
По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в ходе расследования, установлено, что преступник страдает психическим расстройством. Заболевание лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Суд принял решение отправить виновного на принудительное лечение в учреждение специализированного типа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что подросток зарезал своего друга в Кулебаках.