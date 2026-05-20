Музей в поселке Нижнегорском Республики Крым оснастили новым оборудованием

Специальный интерактивный стол «Книга памяти» закупили при поддержке нацпроекта «Семья» для историко-краеведческого музея в поселке Нижнегорском в Республике Крым, сообщили в администрации Нижнегорского района.
Современное оборудование расширит возможности изучения военно-патриотического наследия для посетителей учреждения. Новые технологии помогут систематизировать большой объем данных. Процесс усваивания информации при этом станет нагляднее и доступнее. Например, на экран такой «книги» можно выводить изображения, видео- и аудиоматериалы, оцифрованные документы, карты событий и другие медиафайлы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.