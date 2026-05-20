Россиянам рассказали, как часто нужно проходить УЗИ разных органов после 45 лет

После 45 лет организм требует более тщательного контроля. Врачи объяснили aif.ru, с какой периодичностью лучше проверять внутренние органы с помощью ультразвука, чтобы не пропустить болезнь.
Онколог Виолетта Пурцхванидзе пояснила, что УЗИ брюшной полости при отсутствии жалоб допустимо делать раз в 1−2 года. Однако она предупредила, что при диабете или лишнем весе график должен назначать врач.
Специалист подчеркнула, что женщинам после 45 лет настоятельно рекомендуется проходить УЗИ молочных желез каждые полгода. Она добавила, что УЗИ малого таза для дам в этом возрасте необходимо делать минимум раз в год.
Пурцхванидзе уточнила, что щитовидную железу достаточно проверять раз в 1−2 года, а сердце (эхокардиографию) — раз в три года. При этом сосуды врач советует осматривать раз в 3−5 лет, а если есть гипертония или высокий холестерин, то ежегодно.
