На форуме «Дни Пермского бизнеса» обсудят роль женщин в промышленности

В мероприятии примут участие руководители промышленных компаний.

Источник: Комсомольская правда

22 мая в рамках форума «Дни Пермского бизнеса» пройдет дискуссионная площадка «Женщины в промышленности». Инициатива реализуется Пермским краевым отделением «Союза женщин России» совместно с Торгово промышленной палатой и Министерством промышленности и торговли Пермского края.

В мероприятии примут участие руководители промышленных компаний, представители органов власти, эксперты, ученые и общественные лидеры. Они обсудят, как участие женщин в управлении и профессиональная компетентность помогают развивать предприятия, повышать их конкурентоспособность и внедрять инновации.

Модератором площадки станет председатель регионального отделения «Союза женщин России» Елена Савельева.

Основные темы дискуссии:

— Роль женщин в модернизации промышленности и внедрении новых технологий; — Наставничество и программы для молодых специалистов;

Поддержка сотрудников с семейными обязанностями и кадровая политика; -Сотрудничество бизнеса и науки для повышения эффективности и расширения направлений деятельности; — Женское лидерство в агропромышленном секторе; — Медийное освещение карьерных успехов и профессиональных династий.

Программа площадки также включает подписание соглашений о сотрудничестве с Пермской ТПП и региональным отделением «Деловая Россия», а среди выступающих —:

— Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты; — Дмитрий Теплов, председатель регионального отделения «Деловая Россия»; — Елена Дегтярева, заместитель министра промышленности и торговли Пермского края; — Татьяна Прокопчук, вице президент Торгово промышленной палаты; — Анна Быкова, министр агропромышленного комплекса; — Марина Визе, заместитель министра труда и соцразвития; — Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ; — Венера Мухатаева (ГК «Уралхим»), Ольга Коршунова (ГК ПЦБК), Ольга Черанёва (Центр общественного здоровья), Ольга Суднева (ЛУКОЙЛ Пермь).

