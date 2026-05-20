Певец Олег Газманов дал показания по делу своего бывшего продюсера Царенко

Народный артист России Олег Газманов выступил в Хорошевском суде Москвы по делу бывшего гендиректора «ОМГ-Промо» Дмитрия Царенко, представляя компанию, где ему принадлежит 90%, пишет РБК.
Газманов заявил, что начал подозревать хищения после запутанной финансовой отчетности и провел аудит. По его словам, специалист Ольга Джавахадзе выявила проблемы в налоговой политике.
На совещании Царенко предложил перевести работу на его ИП, но Газманов отказался. Царенко работал с Газмановым 25 лет, с 2010 по 2024 год был гендиректором «ОМГ-Промо». Газманов не отрицает подписания агентского договора в 2019 году, но считает его поддельным, так как не видел смысла создавать ИП на стороне.
«Я не отрицаю, что мог подписать агентский договор в 2019 году. Сначала я подумал, что это не моя подпись, но провели экспертизу. Я предполагаю, что он мог быть мне подложен. Мне никакого смысла не было делать ИП на стороне», — заявил певец в суде.
