Молодежь 85 стран собирается на форум «Волга» в Волгограде

Среди желающих участвовать жители самых разных уголков мира — Бангладеш, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Италии, Канады, Китая, Колумбии, Непала, ОАЭ, США, Японии и других государств. В общей сложности на форум зарегистрировались 857 подданных других государств и 1 666 жителей России. По итогам отбора будет выбрано 300 человек, которые с 8 по 12 июля смогут встретиться на волгоградской земле и поработать над сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей, а также патриотическим воспитанием. Кроме образовательного блока из пяти направлений для молодых людей предусмотрены культурные, досуговые, спортивные и культурные мероприятия, а также занятия по военно-прикладным дисциплинам.