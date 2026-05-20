Молодежь 85 стран собирается на форум «Волга» в Волгограде

Больше 2,5 тысяч заявок подали молодые люди из 85 стран мира на участие в форуме Росмолодежи «Волга», который пройдет в оборонно-спортивном лагере «Авангард», сообщает администрация Волгоградской области.
Среди желающих участвовать жители самых разных уголков мира — Бангладеш, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Италии, Канады, Китая, Колумбии, Непала, ОАЭ, США, Японии и других государств. В общей сложности на форум зарегистрировались 857 подданных других государств и 1 666 жителей России. По итогам отбора будет выбрано 300 человек, которые с 8 по 12 июля смогут встретиться на волгоградской земле и поработать над сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей, а также патриотическим воспитанием. Кроме образовательного блока из пяти направлений для молодых людей предусмотрены культурные, досуговые, спортивные и культурные мероприятия, а также занятия по военно-прикладным дисциплинам.
А ранее в лагере «Авангард» прошел первый турнир среди юных снайперов, который для участников стал не только соревнованием, но и погружением в историю Сталинградской битвы, а также знакомством с вехами боевого пути легендарного защитника города Василия Зайцева.