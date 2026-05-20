Онколог назвал пищевые привычки большинства пациентов, заболевших раком кишечника

Онколог Тим Титутан, который 17 лет оперировал пациентов с раком кишечника, заявил, что у большинства больных замечал одну и ту же пищевую привычку. Об этом пишет британское издание LADbible.
По словам врача, после операций он часто разговаривал с родственниками пациентов и спрашивал, какие продукты те регулярно ели. Как утверждает медик, примерно у 80% людей с колоректальным раком в рационе постоянно присутствовали сосиски, хот-доги и другие переработанные мясные продукты.
Речь идёт о копчёном и переработанном мясе — колбасах, беконе, салями и подобных продуктах. В статье отмечается, что Всемирная организация здравоохранения относит переработанное мясо к канцерогенам первой группы — в ту же категорию входят табак и асбест.
Врач объяснил, что при копчении, солении и химической обработке мяса образуются вещества NOC и PAH, которые способны повреждать клетки кишечника.
«Исследование показало, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск колоректального рака на 18%», — заявил он.
В материале также говорится, что случаи рака кишечника всё чаще выявляют у молодых людей. При этом симптомы заболевания нередко путают с синдромом раздражённого кишечника или обычными проблемами с желудком, из-за чего пациенты слишком поздно обращаются к врачам.
Среди основных признаков болезни врачи называют кровь в стуле, изменения в работе кишечника, боли в животе, потерю веса и постоянную усталость.
