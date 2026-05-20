Действуют по отработанному сценарию: в МИД РФ сделали предупреждение Армении

Галузин: Армению заманивают в ЕС по примеру Украины и Молдавии.

Источник: Комсомольская правда

Лозунг о вступлении Армении в ЕС — популизм, как и в случае с Украиной и Молдавией. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин журналистам после заседания специальной рабочей группы Совбеза РФ. Дипломат отметил, что Ереван заманивают в альянс по той же схеме, отработанному сценарию, как в случае с Киевом и Кишиневом.

«Вступление Армении в Евросоюз, с помощью которого ее пытаются заманивать в западный лагерь, — это лишь популистский лозунг. Те же технологии применялись, когда на Запад затаскивали Украину в 2013—2014 годах. Те же технологии применяются сегодня в отношении Молдавии», — рассказал Галузин во время своего выступления.

Также он подчеркнул, что Армении не удастся «станцевать на двух свадьбах». Еревану придется выбирать между ЕС и ЕАЭС. При этом это неоднократно заявляли и в Кремле. Президент России Владимир Путин призвал Армению определиться с выбором как можно скорее.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
