Действуют по отработанному сценарию: в МИД РФ сделали предупреждение Армении

Лозунг о вступлении Армении в ЕС — популизм, как и в случае с Украиной и Молдавией. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин журналистам после заседания специальной рабочей группы Совбеза РФ. Дипломат отметил, что Ереван заманивают в альянс по той же схеме, отработанному сценарию, как в случае с Киевом и Кишиневом.
«Вступление Армении в Евросоюз, с помощью которого ее пытаются заманивать в западный лагерь, — это лишь популистский лозунг. Те же технологии применялись, когда на Запад затаскивали Украину в 2013—2014 годах. Те же технологии применяются сегодня в отношении Молдавии», — рассказал Галузин во время своего выступления.
Также он подчеркнул, что Армении не удастся «станцевать на двух свадьбах». Еревану придется выбирать между ЕС и ЕАЭС. При этом это неоднократно заявляли и в Кремле. Президент России Владимир Путин призвал Армению определиться с выбором как можно скорее.