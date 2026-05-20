«У инвесторов дрогнули нервы»: с чем связан отскок курса рубля

Вечером 20 мая доллар на международном рынке форекс начал укрепляться к рублю после утреннего падения ниже 71 ₽ Такая динамика может быть связана с ожиданиями по достижению конкретных договоренностей в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай. Эти надежды не реализовались, поэтому курс сдвинулся в обратную сторону, объяснил руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиции» Герман Шелест на Радио РБК.
В последние две недели эксперт увеличивал позицию в валютных облигациях. Он ожидает ослабления российской валюты до 100 ₽ за доллар уже в 2026 году.
На рынке развернулся масштабный керри-трейд при низких юаневых ставках. Многие участники рынка уже заработали 5−7% и некоторые из них могли закрыть свои позиции, что и привело к небольшому отскоку, уточнил инвестиционный консультант «ВТБ Мои Инвестиции» Ярослав Лазарев. Чем больше аналитики говорят о дальнейшем укреплении до 70, 60 или 55 ₽ за доллар, тем ближе разворот, дно уже рядом, полагает эксперт.