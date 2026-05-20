Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор сообщил об ограничении с 22 мая ввоза цветочной продукции в Россию с территории Армении.

Источник: РБК

«Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

Россельхознадзор уточнил, что при ввозе 96,2 млн шт. цветочной продукции из Армении было обнаружено 135 подлежащих карантину в ЕАЭС объектов. «Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год», — подчеркивает пресс-служба.

«Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», — резюмировало ведомство.

Материал дополняется.