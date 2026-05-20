34098 болельщиков пришли на матч «Ротор» — «Арсенал» в Волгограде

На стадионе «Волгоград Арена», где 20 мая проходит матч между местным «Ротором» и тольяттинским «Акроном» за право выхода в РПЛ, присутствует 34098 болельщиков.
Как сообщает корр. ИА «Высота 102», в первом тайме команды показали живой остроатакующий футбол. Обе команды имели достаточно моментов чтобы забить, но отличились гости. За несколько секунд до перерыва, после подачи углового, волгоградцы пропускают гол — 1:0 впереди «Акрон».
Во второй тайм быстрее включились гости, и на 51-й минуте волгоградцы пропустили подачу с фланга, которая привела ко второму голу — 2:0 в пользу тольяттинцев.
