Отеки возникают не просто так: какие продукты их вызывают

Нутрициолог Педорич: ошибки в рационе и образе жизни усиливают отеки.

Источник: Комсомольская правда

Специалист по питанию Анна Педорич перечислила привычки в еде, которые приводят к появлению отеков. По ее словам, проблема часто кроется в нехватке белка или любви к сладкому. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на беседу с нутрициологом.

Педорич объяснила, что одной из главных причин задержки жидкости является дефицит белка в организме. Когда этого вещества не хватает, вода уходит в межклеточное пространство и застаивается. Также к этой проблеме, по мнению эксперта, приводит употребление алкоголя.

Второй распространенной ошибкой нутрициолог назвала чрезмерное увлечение простыми углеводами, например булочками и конфетами. Такая пища вызывает резкие скачки сахара в крови и заставляет поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин. В итоге это усиливает задержку натрия, а следом и жидкости в теле.

Помимо рациона, на появление отеков влияет и образ жизни. Как отметила Педорич, из-за сидячей работы замедляется венозный отток и движение лимфы, из-за чего вода чаще всего скапливается в ногах. Для профилактики она советует больше двигаться.

Врачи также рекомендуют завтракать в течение первого часа после пробуждения и проходить не менее семи тысяч шагов в день. Кроме того, в новых рекомендациях Минздрава РФ говорится о пользе отказа от кофеина после обеда и вечерних прогулок. Эти советы ведомства приводит RT.