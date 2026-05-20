«Самый разыскиваемый убийца России» стал писателем и умер от коронавируса

К поискам Ермолинского подключился даже Интерпол. В ведомстве заявили, что из России преступник сбежал в Алжир, где год жил на сбережения, после чего покинул Африку и исчез. Однако позже выяснилось, что на самом деле Ермолинский, который занимался продажей холодного оружия, обманом получил от своих покупателей 2 млн рублей в качестве «предоплаты» за уникальную партию боевых ножей, после чего сбежал в Белоруссию. Там он сделал поддельные документы и стал жить на окраине Минска.