В этом сезоне в Перми высадят около миллиона цветов

В цветниках будут сочетаться как многолетние, так и однолетние растения.

Источник: Комсомольская правда

В этом году Пермь преобразится благодаря масштабной кампании по озеленению: более 100 улиц, скверов и парков украсят около миллиона цветов. Общая площадь цветников превысит 34 тысячи квадратных метров, а работы планируется завершить ко Дню города.

В цветниках будут сочетаться как многолетние, так и однолетние растения. В городских клумбах появятся бархатцы, бегонии, виолы, георгины, петунии, а также декоративно-лиственные растения, например капуста декоративная, колеус, кохия веничная и цинерария. Для вертикального озеленения используют ампельные растения, такие как петуния ампельная, вербена монетчатая и лобелия.

В департаменте дорог и благоустройства подчеркнули, что ассортимент растений подбирается с учётом особенностей каждой территории и градостроительных норм. Цветники будут разного типа: ковровые клумбы, композиционные миксбордеры, рокарии и вертикальное озеленение. Для создания гармоничных и ярких композиций используют монохромные, контрастные и трёхцветные сочетания.