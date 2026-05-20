KP.RU: Число стран с прямыми перелетами для россиян сократилось до 30

Количество прямых авиарейсов за границу летом 2026 года сократится на четверть по сравнению с зимой из-за геополитической ситуации. Как сообщает KP.RU, пока что добраться без пересадок можно будет только до 30, а не 40 стран, как было в начале года. Ограничения коснулись разнообразия маршрутов, а не их общего числа.