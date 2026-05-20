KP.RU: Число стран с прямыми перелетами для россиян сократилось до 30

Количество прямых авиарейсов за границу летом 2026 года сократится на четверть по сравнению с зимой из-за геополитической ситуации. Как сообщает KP.RU, пока что добраться без пересадок можно будет только до 30, а не 40 стран, как было в начале года. Ограничения коснулись разнообразия маршрутов, а не их общего числа.
Венесуэла и Куба полностью прекратили авиасообщение, сократив количество рейсов до четырех. Ближний Восток остается закрытым для полетов, однако с июня «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Дубай. Министерство иностранных дел не рекомендует посещать ОАЭ, а Министерство экономического развития — продавать туры в эту страну. Ограничения также распространяются на Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию, Израиль и Иран.
С 11 мая Саудовская Аравия отменила визы, но рейсы в Эр-Рияд и Джидду приостановлены, а туры в страну запрещены. «Аэрофлот» прекратил полеты на Сейшелы, так как сейчас не сезон, а «Алжирские авиалинии» — в Алжир.
Ранее KP.RU сообщил, что российские авиакомпании планируют возобновить полеты в ОАЭ, как только ситуация там станет спокойной.