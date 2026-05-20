Mash: Газманов в суде заявил, что не знал о схеме с уходом от налогов

Певец Олег Газманов в суде якобы заявил, что не знал о схеме уклонения от уплаты налогов. Об этом в среду, 20 мая, сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно информации канала, он также обвинил своего бывшего концертного директора Дмитрия Царенко в исчезновении 15 миллионов рублей.
Как сообщает Mash, артист утверждает, что раскрыл схему после проведения аудита: часть его выступлений якобы проходила через индивидуальное предпринимательство экс-менеджера. Газманов отметил, что после увольнения Царенко гонорары неожиданно увеличились на 30−40 процентов.
Telegram-канал утверждает, что по словам Газманова, его годовой доход от авторских выплат составляет примерно 25 миллионов рублей. Кроме того, он часто получает наличные от спонсоров.
Mash также сообщает, что оплата за выступления Газманова, по его же словам, всегда осуществлялась через бухгалтерию. При этом Газманов объяснил наличие у него крупных сумм тем, что это его личные средства, предназначенные для помощи родственникам.
Царенко же представил другую версию событий. По его словам, договор был фиктивным, и сам Газманов просил часть оплаты передавать наличными, минуя индивидуального предпринимателя. Экс-директор утверждает, что даже готовил отчеты о передаче денег, но артист их якобы не подписывал. По информации Mash, в суде было озвучено, что за пять лет певец заработал около 44 миллионов рублей за 46 концертов, говорится в публикации.
Тем не менее официального подтверждения информации о ходе заседания пока не поступало.
Царенко подал в суд на Газманова, так как посчитал, что певец неосновательно обогатился. В своем иске мужчина указал, что с октября 2019-го по январь 2024-го внес на счета артиста указанную сумму. Сам Царенко находится под следствием по делу о мошенничестве. Правоохранители считают, что он похитил почти 15,3 миллиона рублей, которые получил за концерты Газманова. При этом деньги поступали на ИП Царенко.