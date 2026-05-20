Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший Балтрайон снова активнее всех: сквер на Киевской лидирует в голосовании за благоустройство в 2027-м

Результаты помогут администрации планировать работы на годы вперёд.

Источник: Клопс.ru

Сквер на улице Киевской пока лидирует в голосовании за территории, которые власти планируют благоустроить в 2027 году. Об этом сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 20 мая.

За эту территорию уже отдали 2 226 голосов. Второе место занимает Старопрегольская набережная, её поддержали 1 778 человек. На третьем — парк Ветеранов (1 474).

По словам Дятловой, особенно активно вновь голосует бывший Балтрайон. Сити-менеджер пояснила: рейтинг показывает, какие места горожане считают наиболее нуждающимися в обновлении, и помогает администрации планировать работы на несколько лет вперёд.

Всего в списке 33 объекта в разных районах Калининграда. Выбрать парк, сквер или набережную могут жители города старше 14 лет. Сделать это можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или очно — через волонтёров на информационных точках, которые работают по будням с 16:00 до 19:00.

В 2026 году по программе планируют обновить территорию у Зимнего озера, а также скверы на улицах Фрунзе и Флотской. По этому же проекту уже приводили в порядок пространства на Соммера и Рокоссовского, сквер на Алданской, первую очередь Каштанового парка, ставили детскую площадку в парке Юрия Гагарина и работали на других локациях.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше