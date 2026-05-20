Нижегородцы могут стать участниками проекта «Каникулы в семьях» по поддержке и социальной адаптации детей-сирот

В Нижегородской области стартовал проект «Каникулы в семьях» (0+) по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он предполагает временную передачу в семьи детей, воспитывающихся в социальных учреждениях, на выходные или на более длительный период в летнее время.
Проект разработан министерством социального развития и семейной политики Нижегородской области в рамках реализации национального проекта «Семья». Инициатива направлена на развитие семейных форм устройства детей из социальных учреждений.
Как отметила заместитель министра социального развития и семейной политики региона Елена Леонова, очень важно, чтобы дети-сироты могли научиться доверять взрослым.
«Приближаются летние каникулы — время, когда особенно ценится тепло семейных встреч, забота близких и уют родного дома. Для детей-сирот каникулы или даже просто выходные, проведенные в полноценной семье, являются уроком социальной адаптации в реальном мире. Такой опыт расширяет круг позитивных социальных контактов, дает представление о жизни в семейной обстановке, способствует формированию навыков бытового взаимодействия. Уверена, что многие неравнодушные нижегородцы откликнутся на инициативу министерства и поддержат наших ребят!» — сказала Елена Леонова.
В министерстве рассказали, что для участия в проекте не нужно проходить обучение в «Школе приемных родителей». Потенциальным участникам нужно будет обратиться в органы опеки по месту жительства с пакетом обязательных документов (копия паспорта, медицинская справка и справка об отсутствии судимости), пройти обследование жилищных условий и получить заключение о возможности взять ребенка на «гостевой режим». После этого следует обратиться в любой детский дом региона, чтобы познакомиться с ребенком лично. Рекомендованный возраст детей-участников проекта — от 10 лет и старше. Анкеты ребят можно посмотреть на сайте: усыновите.рф/.
В министерстве подчеркнули, что в период пребывания ребенка в семье он будет своевременно обеспечиваться продуктами питания и одеждой со стороны социального учреждения. Также в этот период будет осуществляться взаимодействие взрослых — участников проекта с сотрудниками социальных учреждений для оказания семьям всей необходимой помощи и поддержки.
Напомним, национальный проект «Семья» предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.
Период с 2025 по 2030 годы также объявлен в регионе Пятилетием семьи по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.