Нижегородцы могут стать участниками проекта «Каникулы в семьях» по поддержке и социальной адаптации детей-сирот

В министерстве рассказали, что для участия в проекте не нужно проходить обучение в «Школе приемных родителей». Потенциальным участникам нужно будет обратиться в органы опеки по месту жительства с пакетом обязательных документов (копия паспорта, медицинская справка и справка об отсутствии судимости), пройти обследование жилищных условий и получить заключение о возможности взять ребенка на «гостевой режим». После этого следует обратиться в любой детский дом региона, чтобы познакомиться с ребенком лично. Рекомендованный возраст детей-участников проекта — от 10 лет и старше. Анкеты ребят можно посмотреть на сайте: усыновите.рф/.