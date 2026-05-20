Европейские политики обмельчали и стали беспринципными. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG. Позиция дипломата была сформирована на основе того, что говорят и как действуют европейцы по отношению в России.
«Когда сейчас некоторые европейские лица, персонажи, которые считают себя политиками, начинают говорить, что они, дескать, подумают, наверное, можно будет и на каком-то этапе поговорить с Российской Федерацией, но, дескать, они решат, когда и о чем. Знаете, это ярко характеризует их как людей без позиций, без принципов и как мелких политиков», — сделал заявление Лавров.
Он подчеркнул, что такие люди не могу смотреть «за горизонт» и сосредоточены лишь на лелеянии прошлого своих отцов и дедов. Особенно это касается Германии, считает глава МИД РФ.
«Опять эта страна хочет собрать “под свое крыло” всю Европу. Нацистский флаг уже дали в руки Зеленскому. Все повторяется. Никто толком не выучил уроков истории», — подытожил дипломат.