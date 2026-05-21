Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Практически ежегодно мошенники активизируются перед сдачей школьниками экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, предлагая ученикам купить ответы, «слитые» в интернет. Как избежать обмана, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.

Источник: РИА "Новости"

«Родителям нужно поговорить с детьми. Рассказать, что к ОГЭ и ЕГЭ надо готовиться честно. Не пытаться купить в Интернете какие-то “сливы”», — подчеркнул он.

По словам специалиста, действительно раньше ходила «легенда», что, если во Владивостоке ЕГЭ уже началось, то пока дойдет до Крыма, успеют конверты с ответами поснимать. Сейчас это сведено к минимуму — для каждого региона разработаны разные здания и разные конверты.

Также по мнению Серегина, организациям, занимающимся повышением гамотности населения по темам мошенничества, следует не просто предупреждать о данной схеме, но и приводить в пример конкретные случаи.

«Мошенническая схема известна, и о ней нужно рассказывать. Не просто “не верьте никому”, а конкретные случаи. Эксцесс-истории о том, что предотвращено мошенничество, лучше “заходят”. В том числе в качестве элемента повышения осведомленности. То есть вы знаете историю, вы можете себе визуализировать, вы понимаете этого ребенка, который сидит и не хочет учить ЕГЭ, а хочет, условно, сидеть в Robloxе (популярная компьютерная игра — ред.). И тогда это лучше работает», — пояснил спикер.

