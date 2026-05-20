Безвиз России с Китаем сложно переоценить: как он повлиял на турпоток в странах

В 2026 году отмена виз между Россией и Китаем позволила увеличить взаимный туристический поток в среднем на 20−30 процентов. Этот показатель варьируется в зависимости от конкретного сезона. Об этом со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина сообщает Lenta.ru.
Горин пояснил, что важным стимулом для поездок стало открытие прямых авиарейсов из многих российских городов в КНР. По словам эксперта, то, что безвиз действует более длительный срок, очень помогает развитию туризма. Если раньше режим работал только до сентября этого года, то теперь путешественники могут спокойно планировать поездки и на зиму, и на следующий сезон без лишних бюрократических проволочек.
Представитель туристической отрасли также отметил, что Китай уже вошел в пятерку самых популярных зарубежных направлений для граждан России. Что касается встречного потока, то здесь КНР занимает твердое первое место по числу гостей, приезжающих в Россию. В профильном союзе выражают надежду, что в будущем эти показатели продолжат уверенно расти.
Тем временем в Министерстве экономического развития России официально подтвердили продление безвизового режима с Китаем до конца 2027 года. Глава ведомства Максим Решетников утверждает, что данное решение укрепит деловые контакты и даст толчок новым инвестиционным проектам. Его слова приводит «Царьград».