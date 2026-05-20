Марк Цукерберг уволил 8000 сотрудников и еще 7000 перевел в ИИ-подразделения

Технологический гигант Meta* во главе с Марком Цукербергом проводит одновременную реструктуризацию и сокращает значительное количество персонала. Директор по персоналу компании Жанель Гейл уведомила сотрудников о переводе 7000 человек в четыре новые подразделения, ориентированные на разработку инструментов и приложений на базе искусственного интеллекта. В тот же день часть сотрудников получила уведомления об увольнении.

Во внутреннем письме Гейл отметила, что реструктуризация призвана «сделать компанию более продуктивной, а работу— более значимой». Новые структуры будут созданы на основе «нативных для ИИ принципов», с уменьшенным количеством управленческих уровней на одного сотрудника. Сотрудникам было рекомендовано работать из дома 20 мая, ожидая писем с информацией о новой должности, хотя некоторые переводы уже состоялись.

Эти изменения следуют за объявленным в конце апреля сокращением 8000 рабочих мест и заморозкой 6000 открытых вакансий. Гейл охарактеризовала эти меры как «часть продолжающихся усилий по повышению эффективности работы компании», позволяющих высвободить ресурсы для инвестиций, прежде всего, в сферу искусственного интеллекта. Такая тенденция наблюдается во всей технологической отрасли, передает агентство Bloomberg.

Японская политическая партия «Путь к возрождению» тем временем объявила о том, что ее новым руководителем станет ИИ. Предыдущий председатель Синдзи Исимару покинул пост после провала объединения на выборах в верхнюю палату парламента страны, которые прошли в июле 2025 года.

*Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

