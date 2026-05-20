KP.RU: Вьетнам ворвался в топ самых популярных направлений отдыха у россиян

«Несмотря на все геополитические причины, за первый квартал 2026 года на 19% больше россиян выезжали за рубеж, около 2,66 млн человек. Кто ворвался в число массовых курортов — так это Вьетнам, к концу года уже до миллиона туристов дойдет. Тур во Вьетнам с завтраками стоит столько же, как в Турцию и Египет (по системе) все включено», — заявил в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.