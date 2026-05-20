Мошенники активно обманывают дачников в сезон: какими бывают уловки

Юрист Кырлан: дачники — одна из самых уязвимых категорий для мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Дачники часто попадаются на уловки аферистов из-за сезонности, доверчивости и удаленности участков. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал юрист Марчел Кырлан.

Специалист перечислил главные схемы обмана. Одна из них — продажа участка с арестом, чужими границами или вообще без права собственности. Юрист предупредил, что опасно покупать землю по доверенности или без проверки выписки из ЕГРН.

Кырлан добавил, что злоумышленники рассылают в мессенджерах фальшивые квитанции от имени председателей СНТ. Кроме того, пенсионеров запугивают штрафами, предлагая ненужные услуги по замене счетчиков.

Главная ошибка дачников — доверие к устным договоренностям и спешка. Эксперт посоветовал всегда проверять документы и не переводить деньги по звонкам или сообщениям.

При этом телефонные мошенники постоянно меняют схемы обмана, представляясь сотрудниками банков, полиции и других структур. Адвокат Ольга Власова рассказала, что есть фразы, которые могут сразу поставить злоумышленника в тупик. Специалист отметила, что прекратить разговор поможет предупреждение о записи происходящего. Её слова приводит Life.ru.