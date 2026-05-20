Нижегородская область и Мьянма расширяют сотрудничество в сфере образования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с делегацией Республики Союз Мьянма в Нижегородском кремле 20 мая. Делегацию возглавил министр науки и технологий иностранного государства Мьоу Тейн Чжо. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глеб Никитин рассказал делегатам о ведущих вузах региона и об ИТ-кампусе «НЕЙМАРК».
По словам Никитина, в текущем учебно году в нижегородских вузах обучается около 100 тыс. студентов. Из них — 7 тыс. студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых 10 обучающихся из Мьянмы.
Стороны заинтересованы в дальнейшем обмене научным опытом и увеличении числа студентов из Мьянмы в нижегородских вузах.