Удаляли через нос: курянин полтора года жил с 12-сантиметровой веткой в голове

Мужчина из Курской области в течение полутора лет жил с 12-сантиметровым обломком ветки, застрявшим в голове. Об этом сообщили в пресс-службе Курской областной многопрофильной клинической больницы.

Еще в 2024 году житель Рыльска рубил клен. Во время работы он ощутил резкий удар в глаз, но не осознал, что обломок ветки полностью проник внутрь. Последующие полтора года мужчина страдал от дискомфорта и периодического нагноения.

Частные офтальмологи безуспешно пытались облегчить его состояние с помощью медикаментозного лечения. Три месяца назад воспаление усилилось, что привело к ухудшению зрения. Врачи офтальмологической больницы заподозрили наличие инородного тела, что впоследствии подтвердили результаты МРТ и КТ.

Оказалось, что ветка прошла через глазницу, повредила пазухи и основание черепа, но сам глаз остался невредим. Хирургам предстояла сложнейшая операция по эндоскопическому удалению инородного тела через нос, без единого наружного разреза.

— Такие операции — это уже не только про технику. Это про хладнокровие, концентрацию и хирургическую дисциплину. Максимально аккуратно, шаг за шагом, полностью извлекли инородное тело по частям. Зрение пациенту удалось сохранить и избежать критических повреждений структур головного мозга, — передает страница больницы в VK.

Недавно доктора в Волгограде извлекли из желудка и пищевода 50-летнего местного жителя 227 инородных предметов. Мужчину госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.