Гол на пятой минуте принёс махачкалинскому «Динамо» победу над «Уралом»

ФК «Урал» уступил махачкалинскому ФК «Динамо» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге в сезоне-2026/2027. Встреча прошла 20 мая в Екатеринбурге.
Гости сумели добиться минимальной победы со счетом 1:0. Единственный мяч был забит уже на пятой минуте отличился Миро. Этот гол оказался решающим и позволил махачкалинской команде получить преимущество перед ответной игрой.
Ответная встреча состоится 23 мая в Каспийске. По сумме двух матчей определится клуб, который сыграет в РПЛ в следующем сезоне. Проигравшая команда продолжит выступление в Лиге PARI.
По итогам сезона-2025/2026 махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в Российской премьер-лиге, тогда как «Урал» завершил чемпионат Лиги PARI на третьей позиции и получил право участвовать в переходных матчах.
Для «Урала» это уже не первый опыт участия в стыковых встречах за последние годы. Екатеринбургский клуб ранее неоднократно сохранял место в элитном дивизионе через переходные матчи, тогда как махачкалинское «Динамо» пытается удержаться в РПЛ после возвращения в высший российский дивизион.
