21 мая в Ростовской области обещают кратковременные дожди

В четверг, 21 мая, в Ростове и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки различной интенсивности.
В донской столице в течение дня и в вечерние часы ожидаются дожди, а к ночи не исключены грозовые явления. Ветер восточного направления, постепенно смещающийся на северо-западный, будет дуть со скоростью 7−12 м/с; в период грозы возможны усиления порывов до 15 м/с. Температурный фон останется комфортным: ночью воздух прогреется до +18°С, днем столбики термометров поднимутся до +26°С.
По Ростовской области картина схожая: облачно с прояснениями, локальные дожди пройдут преимущественно по южным районам. Ветер северо-восточный и восточный, с переходом на северный, 7−12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Ночные температуры составят +16…+18°С, дневные — +24…+30°С.