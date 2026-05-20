21 мая в Ростовской области обещают кратковременные дожди

В донской столице в течение дня и в вечерние часы ожидаются дожди, а к ночи не исключены грозовые явления. Ветер восточного направления, постепенно смещающийся на северо-западный, будет дуть со скоростью 7−12 м/с; в период грозы возможны усиления порывов до 15 м/с. Температурный фон останется комфортным: ночью воздух прогреется до +18°С, днем столбики термометров поднимутся до +26°С.